قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عاطل لاتهامه بانتحال صفة فرد شرطة والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بـ روض الفرج لـ جلسة 6 ديسمبر المقبل.

سلاح أبيض"مطواة"



وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال صفة ضابط شرطة مزيف.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بحوزته (سلاح أبيض مطواة، قيد حديدى – 2 شهادة ميلاد مزورين").

وبمواجهته اعترف بقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة وقيامه بتزوير الشهادات والمحررات الرسمية من خلال أحد التطبيقات، وأقر بارتكابه 3 وقائع نصب بذات الأسلوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.