تفاصيل حبس 3 سودانيين بتهمة سرقة مجوهرات من داخل شقة بالطالبية

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 3 أشخاص، يحملون جنسية دولة السودان، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة مجوهرات من داخل شقة في الطالبية.

تفاصل الواقعة

وجاء في اعترافات المتهمين، أنهم على علم بأن صاحبة الشقة لديها مجوهرات، ويعلمون أيام تغيبها عن المنزل، واستغلوا فرصة تركها للشقة، وقاموا وفق خطة أعدوها، بعد منتصف الليل، باقتحام الشقة، واستولوا على المجوهرات من غرفة نومها وبعض المحتويات غالية الثمن ولاذوا بالفرار، وكانوا في طريقهم للتصرف فيها، إلا أنهم فوجئوا بسرعة القبض عليهم، وأرشدوا عن المسروقات والهواتف.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بسرقة مجوهرات من داخل شقة في الطالبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.