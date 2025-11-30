القبض على شخص إبتز فتاة أجنبية بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإبتزاز فتاة "تحمل جنسية إحدى الدول" وتحصله منها على مبالغ مالية.

تفاصيل الواقعة

البداية عندما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (محامى) بتضرر موكلته "تحمل جنسية إحدى الدول" من أحد الأشخاص لقيامه بإبتزازها مادياً وحصوله منها على مبالغ مالية مقابل عدم نشره لصور لها ومقطع صوتى خاص بها قام بتسجيله لها دون علمها أثناء محادثة تمت بينهما على أحد تطبيقات الهواتف الذكية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (مقيم بمحافظة أسيوط) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.