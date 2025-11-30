«الشناوي» يُغادر مباراة بيراميدز وباور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا.. لهذا السبب

كشف الإعلامي أمير هشام عن تفاصيل إصابة اللاعب أحمد الشناوي نجم نادي بيراميدز.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أعلن نادي بيراميدز إصابة أحمد الشناوي بكدمة قوية في الجزء الخارجي من الركبة، وخضع لأشعة وفحوصات طبية في القاهرة لتحديد حجم الإصابة".

وخرج الشناوي مصابًا في الشوط الأول من لقاء باور ديناموز، الذي شهد تحقيق بيراميدز الفوز خارج الأرض باستاد ليفي موانواسا في ندولا، بهدف دون مقابل، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى.

سعادة الجهاز الفني بالفوز

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق على حساب باور ديناموز الزامبي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن الفوز أضاف ثلاث نقاط مهمة في مشوار الحفاظ على لقب البطولة القارية.

وأضاف «يورتشيتش» خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أنه كان يتوقع مباراة قوية من باور ديناموز لأنه فريق مميز على أرضه، ويضم مجموعة من اللاعبين المهمين في بعض المراكز، وبإمكانهم اللعب في أندية كبيرة. مشددًا على أن الفريق أظهر مدى جودته أمام بيراميدز، لكن في النهاية حقق فريقه الفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة وضعت الفريق في موقع ممتاز في المنافسة على بطاقة التأهل للدور المقبل في البطولة.