بيراميدز يهزم باور ديناموز بهدف وحيد في دوري أبطال إفريقيا

اقتنص فريق بيراميدز 3 نقاط ثمينة من نظيره باور ديناموز، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد آرثر ديفيز، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وجاء هدف بيراميدز في الدقيقة 51؛ بعد تمريرة رائعة خلف المدافعين من “فيستون ماييلي” ارتطمت بالدفاع، ومن ثم انفرد بها محمد رضا وسددها من داخل منطقة الجزاء من فوق حارس مرمى باور ديناموز؛ لتسكن المرمى.

وبهذه النتيجة يقفز بيراميدز إلى المرتبة الثانية في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، خلف نهضة بركان المتصدر بنفس عدد النقاط (بفارق الأهداف)، بينما تجمد فريق باور ديناموز في المركز الرابع والأخير دون نقاط.