بسبب ثمن المشروبات .. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى بعض الأشخاص على عاملين بأحد المقاهى بالقاهرة.



بالفحص تبين حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة بين طرف أول : (مالك مقهى، شقيقه عامل بذات المقهى– مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة والشرقية")، طرف ثانى : (شخصين – مقيمان بنطاق محافظة القاهرة) لخلافات بينهم حول ثمن المشروبات تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض وإستخدام الطرف الثانى أسلحة بيضاء محدثين تلفيات بالمقهى ملك الأول.



أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الطرف الثانى (الأسلحة المستخدمة فى التعدى)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

