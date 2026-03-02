قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الدفاع الأمريكي: لا نستهدف تغيير النظام الإيراني لكنها فرضة أمام الشعب
18 ألف جنيه راتب.. العمل تعلن وظائف خالية.. قدم الآن
إيران تستهدف برجا في البحرين وسط تصاعد التوترات الإقليمية
دعاء الإفطار 12 رمضان .. ردده يفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟
الكاف يعلن تعيين الكيني واويرو كاماكو حكمًا لمباراة الزمالك وأوتوهو
نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
صفقة مدوية تلوح في الأفق.. هل يخطف ريال مدريد توقيع شلوتربيك؟
هل أُغتيل بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان في ضربة إيرانية بالقدس؟
طفل: ليه ربنا بيحاسبنا على أخطائنا وهو اللي كاتبها.. وإمام السيدة زينب يرد
مدبولي: الدولة تمهد الطريق أمام القطاع الخاص باعتباره شريكاً في قيادة قاطرة التنمية
تصعيد خطير شرق المتوسط.. مسيرات حزب الله وراء استهداف القواعد البريطانية في قبرص
حوادث

بسبب ثمن المشروبات .. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمدينة نصر

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى بعض الأشخاص على عاملين بأحد المقاهى بالقاهرة.


بالفحص تبين حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة بين طرف أول : (مالك مقهى، شقيقه  عامل بذات المقهى– مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة والشرقية")، طرف ثانى : (شخصين – مقيمان بنطاق محافظة القاهرة) لخلافات بينهم حول ثمن المشروبات تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض وإستخدام الطرف الثانى أسلحة بيضاء محدثين تلفيات بالمقهى ملك الأول.


أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الطرف الثانى (الأسلحة  المستخدمة فى التعدى)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان
احذري.. أخطاء شائعة في تعليم الأطفال آداب الصيام
أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق
جانب من المضبوطات
