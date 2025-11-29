قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد مرتقب.. رسالة إسرائيلية تحذر لبنان من توسيع الهجمات ضد حزب الله
عنتيل مدرسة بفيصل.. تفاصيل المكالمات الجنسية مع الطالبات وسر السقوط| خاص
جوائز تميز وإبداع.. لحظة تكريم محمد أبو العينين لرئيسة البرلمان الأوروبي
تصعيد نووي إيراني.. الموساد يحذر من احتمال صراع جديد مع إسرائيل
7 درجات فقط.. تحول مفاجئ وانخفاض كبير في الحرارة خلال ساعات بهذه المدينة
إدارة ترامب تخطط لإرسال مبعوثين لخفض التوتر بين إسرائيل و سوريا| تفاصيل
استقرار بعد قفزة جديدة.. سعر الذهب اليوم في مصر 29 نوفمبر 2025
قيادي بـ مستقبل وطن: اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين يذكّر العالم بمسؤولياته
إعلام بني سويف تشارك في المؤتمر السنوي الحادي عشر لكلية الإعلام بجامعة MSA
أحمد موسى: قمة شرم الشيخ مرجعية السلام
تعليق قوي من أحمد موسى على منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط | بث مباشر
43 دولة أورومتوسطية تمنح الرئيس السيسي جائزة شجرة الزيتون للسلام
رياضة

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز علي باور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش
الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش
حسن العمدة

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق على حساب باور ديناموز الزامبي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بهدف دون مقابل، وحصد ثلاث نقاط جديدة مهمة في مشوار الحفاظ على لقب البطولة القارية.

وأضاف يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أنه كان يتوقع مباراة قوية من باور ديناموز لأنه فريق مميز على أرضه تحديدا ويمتلك مجموعة من اللاعبين المهمين في بعض المراكز وبإمكانهم اللعب في أندية كبيرة، مشددا على أنه أظهر مدى جودته أمام بيراميدز ولكن في النهاية حقق فريقه الفوز وحصد ثلاث نقاط أخرى مهمة وضعت الفريق في مكان ممتاز في المنافسة على بطاقة التأهل للدور المقبل في البطولة.

وشدد يورتشيتش على أن الفوز في مباراتين لا يعني مطلقا ضمان التأهل لأن المشوار به متغيرات والبطولة قوية، والمل شاهد ما حدث في مباراة نهضة بركان في نيجيريا أمام ريفرز والفوز المتأخر وكان بإمكان الفريق النيجيري الفوز، وكذلك باور ديناموز سيكون منافسا قويا على أرضه والمباريات أمامه هنا في ندولا لن تكون سهلة.

وأشار يورتشيتش إلى أنه بعد الفوز على بطل زامبيا لا وقت للراحة ولابد من العودة فورا إلى القاهرة لأن أمامنا مباراة في الدوري بعد يومين فقط لابد من الفوز بها لمواصلة المشوار المحلي بكل قوة.

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش يورتشيتش بيراميدز نادي بيراميدز دوري ابطال افريقيا

