أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز علي باور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق على حساب باور ديناموز الزامبي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بهدف دون مقابل، وحصد ثلاث نقاط جديدة مهمة في مشوار الحفاظ على لقب البطولة القارية.

وأضاف يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أنه كان يتوقع مباراة قوية من باور ديناموز لأنه فريق مميز على أرضه تحديدا ويمتلك مجموعة من اللاعبين المهمين في بعض المراكز وبإمكانهم اللعب في أندية كبيرة، مشددا على أنه أظهر مدى جودته أمام بيراميدز ولكن في النهاية حقق فريقه الفوز وحصد ثلاث نقاط أخرى مهمة وضعت الفريق في مكان ممتاز في المنافسة على بطاقة التأهل للدور المقبل في البطولة.

وشدد يورتشيتش على أن الفوز في مباراتين لا يعني مطلقا ضمان التأهل لأن المشوار به متغيرات والبطولة قوية، والمل شاهد ما حدث في مباراة نهضة بركان في نيجيريا أمام ريفرز والفوز المتأخر وكان بإمكان الفريق النيجيري الفوز، وكذلك باور ديناموز سيكون منافسا قويا على أرضه والمباريات أمامه هنا في ندولا لن تكون سهلة.

وأشار يورتشيتش إلى أنه بعد الفوز على بطل زامبيا لا وقت للراحة ولابد من العودة فورا إلى القاهرة لأن أمامنا مباراة في الدوري بعد يومين فقط لابد من الفوز بها لمواصلة المشوار المحلي بكل قوة.