الجيش الإسرائيلي: لن نسمح لإيران بتفعيل أنظمة دفاعاتها لاستهداف طائرات قواتنا الجوية

أكد الجيش الإسرائيلي، أنه لن نسمح لإيران بتفعيل أنظمة دفاعاتها لاستهداف طائرات قواتنا الجوية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال الجيش الإسرائيلي:" سنواصل التصدي لمحاولات تسليح منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: “تدمير أكثر من 2500 ذخيرة و600 موقع بنية تحتية تابعة للنظام الإيراني”.

وفي سياق متصل، أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال دان كاين، أننا نفقد أفضل الجنود الأمريكيين في الحرب على إيران، وتمكنا من القضاء على الأهداف الإيرانية الجوية.

وأضاف رئيس هيئة الأركان الأمريكية، أننا نتوقع خسائر إضافية بصفوف قواتنا في الحرب على إيران، وأن العملية العسكرية في إيران ستستغرق وقتا.