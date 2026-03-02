رئيس الأركان الأمريكي: العملية العسكرية في إيران لن تنتهي في مجرد يوم

أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال دان كاين، أننا نفقد أفضل الجنود الأمريكيين في الحرب على إيران، وتمكنا من القضاء على الأهداف الإيرانية الجوية.



وأضاف رئيس هيئة الأركان الأمريكية، أننا نتوقع خسائر إضافية بصفوف قواتنا في الحرب على إيران، وأن العملية العسكرية في إيران ستستغرق وقتا.



ولفت إلى أن نفذنا ضربات دقيقة على مواقع النظام الإيراني، وأن إعادة الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة جعلت قواتنا أكثر استعدادا للحرب.



وأوضح أن العملية العسكرية في إيران تؤكد جاهزية الجيش الأمريكي، وأن العملية العسكرية في إيران لن تنتهي في مجرد يوم.



