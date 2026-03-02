سؤال اليوم الـ12 من مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد في رمضان| فيديو

أعلن الدكتور حسن عبد الحميد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بالأزهر الشريف، عن طرح سؤال اليوم الثاني عشر من شهر رمضان ضمن مسابقة برنامج «نورانيات قرآنية» المذاع على قناة «صدى البلد».

وأشار الدكتور عبد الحميد إلى أن المسابقة الرمضانية اليومية تمنح المتابعين فرصة الفوز بجوائز قيمة، حيث يمكن للمشاركين الإجابة على السؤال اليومي للفوز بإحدى رحلتي عمرة يوميًا، ويشارك في المسابقة 60 فائزًا طوال الشهر الكريم.

وجاء سؤال اليوم حول الدعاء الخاص بالأمان والطمأنينة، مع أربعة خيارات للآيات: الآية 99 من سورة يوسف، الآية 35 من سورة إبراهيم، الآية 46 من سورة الحجر، والآية 82 من سورة الحجر. ويمكن للمشاهدين المشاركة عبر الرابط: ، مع ضرورة كتابة الاسم بالكامل ورقم الهاتف لضمان فرصة الفوز.

المسابقة تأتي تحت إشراف حماية المستهلك رقم 99 لسنة 2026، وتتيح للمشاركين تجربة رمضانية مميزة تجمع بين الثقافة القرآنية والجوائز القيمة.