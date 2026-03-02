هل السرطان مرض قاتل؟.. حسام موافي يوضح| فيديو

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن التشخيص المبكر هو العامل الأهم في التعامل مع مرض السرطان، موضحًا أن الوعي الطبي الحديث قلل من خطورة المرض بشكل كبير مقارنة بالماضي.

وقال الدكتور حسام موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، إن السرطان مرض خطير بطبيعة الحال، لكنه لم يعد قاتلًا كما كان يُعتقد سابقًا، مشددًا على أهمية الكشف المبكر لتحديد طبيعة الورم، سواء كان حميدًا أو خبيثًا، لضمان أفضل نتائج العلاج.

وأضاف موافي أن الكثير من الحالات التي يتم اكتشافها مبكرًا يمكن علاجها بسهولة باستخدام العلاج الكيميائي والأدوية الحديثة، كما أن بعض أنواع السرطان، مثل سرطان الدم "اللوكيميا"، تحتاج إلى متابعة دقيقة وتشخيص مبكر لضمان فعالية العلاج.

وتابع: المرأة يجب أن تقوم بفحص دوري شهريًا للثدي، وإجراء فحوصات ماموجرام دورية، سواء في المراكز الحكومية أو الخاصة، حيث أن الكشف المبكر يقلل كثيرًا من المخاطر ويزيد فرص العلاج الناجح.

وأشار حسام موافي إلى أن بعض الأورام الحميدة، رغم كونها غير سرطانية، تحتاج إلى متابعة طبية لأنها قد تسبب أعراضًا مثل الصداع أو مشاكل في الرؤية، موضحًا أن التقدم الطبي الحديث جعل متابعة هذه الحالات أسرع وأكثر دقة، وهو ما يسهم في تقليل المضاعفات.

وأوضح أن السرطان لم يعد مرضًا قاتلًا بالمعنى التقليدي، مشيرًا إلى أن الكشف الدوري كل ستة أشهر عن مستويات الدم والهيموجلوبين وإجراء الفحوصات الطبية المنتظمة يساهم في التقاط الحالات المبكرة قبل تفاقمها.