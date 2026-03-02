حسام موافي يحذر من القيء: قد يكون مؤشراً لأمراض خطيرة.. فيديو

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن القيء يُعد عرضًا وليس مرضًا قائمًا بذاته، مشيرًا إلى أن التعامل معه يتطلب معرفة السبب الأساسي قبل العلاج، لأن بعض الحالات قد تشير إلى أمراض خطيرة مثل أورام المخ أو قرحة المعدة أو الفشل الكلوي.

وأوضح موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن القيء قد يكون مرتبطًا بالحمل أو الأمراض النفسية أو استخدام بعض الأدوية، مؤكدًا أن لكل نوع من القيء مواصفاته الخاصة، وأن العلاج يحتاج إلى تقييم دقيق من قبل طبيب متخصص.

وأضاف أن القيء النفسي يشكل تحديًا كبيرًا، ويتطلب تدخل أطباء نفسيين محترفين، لأنه مرتبط بمراكز معينة في المخ يمكن تنشيطها أو تثبيطها ببعض الأدوية، مشيرًا إلى أن عدم التمييز بين القيء العرضي والقيء الناتج عن مرض حقيقي قد يؤدي إلى تفاقم الحالة، موضحًا أن الصبر والمعرفة الطبية هما المفتاح للتعامل مع هذه الحالات.

وحذر موافي من الاستماع إلى التجارب الشخصية أو ما يسمى بـ«السؤال المجرب» لأنه قد يكون خطرًا على الصحة، مؤكدًا على أهمية التوجه إلى الأطباء المختصين لتحديد السبب والعلاج المناسب لكل حالة، سواء كانت مرتبطة بالجهاز الهضمي أو بأمراض أخرى أو بعوامل نفسية، مشيرًا إلى أن ممارسة الطب بشكل صحيح تتطلب دقة وحذرًا شديدين، خصوصًا عند التعامل مع الأشخاص المقربين.

وتابع: الصيام والوعي الصحي في رمضان يشكلان فرصة للتعلم والاعتناء بالجسم والعقل، مشيرًا إلى أن التعامل السليم مع الأعراض مثل القيء جزء من المسؤولية الطبية والوقائية، وأن الطب ليس مجرد وصف علاجات، بل ممارسة دقيقة تتطلب متابعة حذرة ومستمرة للحالات المختلفة.