رئيس الأركان الأمريكية: المروحيات تعرضت للنيران وقت الانسحاب .. و العملية استغرقت ساعتين

أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال دان كاين وقوع اشتباكات خلال عملية الانسحاب من فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، مشيرا إلى تعرض المروحيات للنيران.



و قال الجنرال دان كاين، إن المهمة العسكرية في فنزويلا انطلقت كجزء من طلب قدمته وزارة العدل. وذكر أن العملية أُطلق عليها اسم "العزم المطلق" (Absolute Resolve).

وأوضح كاين أن هذه العملية شملت 150 طائرة انطلقت من جميع أنحاء نصف الكرة الأرضية، وذلك في واحد من أكثر التوصيفات تفصيلا التي قدمتها الحكومة الأمريكية حتى الآن.

وذكر رئيس هيئة الأركان المشتركة أن المهمة استندت إلى عقود من الخبرة في محاربة الإرهاب في الشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا وأفريقيا.

وبين أن "أصغر أفراد الطاقم سنا كان يبلغ من العمر 20 عاما، والأكبر 49 عاما، وأن القوة العسكرية تبعتها "قوة استخراج" للقبض على مادورو".

وأشار الجنرال كاين إلى أن الطائرات الحربية الأمريكية فككت الدفاعات الجوية الفنزويلية لتمكين المروحيات العسكرية الأمريكية من دخول كاراكاس، مضيفا: "أصيبت إحدى طائراتنا لكنها ظلت قادرة على الطيران".

وقال الجنرال الأمريكي إن فريقا آخر من المروحيات تم استدعاؤه لاعتقال مادورو وزوجته، وتعرض لإطلاق نار خلال العملية. وذكر أن العملية برمتها استغرقت حوالي ساعتين و20 دقيقة.