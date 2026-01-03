قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإيجار القديم.. اشتراط قانوني بالحصول على وحدة بديلة من نفس الغرض للمستحقين
سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026
30 دقيقة لإصدار التصريح| هيئة التنشيط تروج سياحة اليخوت عالمياً(خاص)
رئيس الأركان الأمريكية: المروحيات تعرضت للنيران وقت الانسحاب .. و العملية استغرقت ساعتين
صحيفة: جاسوس أمريكي داخل حكومة فنزويلا ساعد في اعتقال مادورو
الرئيس الأمريكي: كوبا دولة فاشة وفيها انهيار اقتصادي
وولفرهامبتون يحقق الفوز الأول له هذا الموسم بثلاثية في شباك وست هام
القيادة الأمريكية تكشف كواليس عملية فنزويلا
بعد اعتقال مادورو.. ترامب يوجه تحذيرا شديدًا لرئيس دولة أخرى
موعد صرف مرتبات 3 شهور بعام 2026
طارق مصطفى حتى الآن بعيد عن تدريب الزمالك وإدارة الكرة تبحث عن اسم آخر.. تفاصيل
ترامب: كان لدي محادثات سابقة مع مادورو وقلت له يجب أن تستلم وأتمنى لو فعل ذلك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا تدافع عن منح جورج كلوني الجنسية.. ووزير الداخلية: فرصة كبيرة لبلادنا

الممثل الأمريكي جورج كلوني وزوجته المحامية أمل علم الدين
الممثل الأمريكي جورج كلوني وزوجته المحامية أمل علم الدين
أ ش أ

شهدت فرنسا جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية؛ بعد قرار منح الجنسية الفرنسية للممثل الأمريكي جورج كلوني، وزوجته المحامية أمل علم الدين وطفليهما، في خطوة لاقت ردود فعل متباينة على المستويات السياسية والشعبية. 

ومن جهته، أعرب وزير الداخلية، لوران نونيز، عن "رضاه التام" عن مرسوم التجنيس الذي وقعه، واصفا الخطوة بأنها “فرصة كبيرة لبلادنا”.

ونفى في الوقت نفسه وجود أي ازدواجية في المعايير.

وأوضح نونيز أن كلوني وزوجته يقيمان في فرنسا، وتحديدا في إقليم فار معظم أيام السنة، مؤكدا أن عائلة كلوني تسهم في إشعاع فرنسا.

جاء هذا القرار الذي أصدرته السلطات الفرنسية في ديسمبر 2025؛ بعد أن استوفى الزوجان شروط التجنس القانونية، بما في ذلك المقابلات الأمنية؛ والإجراءات الرسمية المتبعة، وهو ما أكدته وزارة الخارجية الفرنسية؛ معتبرة أنه تم وفقاً للأصول القانونية. 

وأوضحت الخارجية أن كلوني وعائلته قد حصلوا على الجنسية الفرنسية بموجب بند من القانون المدني، والذي يسمح لأي أجنبي، ناطق بالفرنسية، ويسهم من خلال أعماله المتميزة في إشعاع فرنسا وازدهار علاقاتها الاقتصادية الدولية، بالحصول عليها. 

وفي المقابل، أثارت هذه الخطوة، انتقادات من داخل الحكومة الفرنسية نفسها، فقد أبدت الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الداخلية، ماري - بيير فيدرين، تحفظها على هذا القرار، معتبرة أنه "لا يبعث بالرسالة الصحيحة".

وتحدثت، خلال مقابلة مع إذاعة "فرانس-انفو" عن وجود إشكالية تتعلق بـ"مبدأ الإنصاف"، قائلة إنها تتفهم "شخصيا" مخاوف من يرون في هذه الخطوة مثالا على ازدواجية المعايير، (خاصة في ضوء متطلبات اتقان اللغة الفرنسية)، ونظرا لاعتراف النجم العالمي البالغ من العمر 64 عاما على إذاعة "أر تي أل" في مطلع ديسمبر بأنه "لا يزال ضعيفا" في اللغة الفرنسية رغم "400 يوم من الدروس".

ولم تقتصر ردود الفعل على فرنسا وحدها؛ بل امتدت إلى الولايات المتحدة حيث شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما لاذعا على كلوني، واصفا حصوله على الجنسية الفرنسية بأنه "خبر سار" بطريقة ساخرة.

وانتقد الرئيس الأمريكي، سياسات الهجرة في فرنسا.

بدوره، رد “كلوني” على هذه الانتقادات، بتصريحات ساخرة، مقتبسا شعار ترامب "علينا أن نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" في إشارة إلى الانتخابات النصفية الأمريكية القادمة، وفقا لمجلة "فاريتي".

يذكر أن نحو 48 ألفا و800 شخص  حصلوا على الجنسية الفرنسية بموجب مرسوم في عام 2024، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية.

فرنسا منح الجنسية الفرنسية للممثل الأمريكي جورج كلوني الجنسية الفرنسية جورج كلوني أمل علم الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

ترشيحاتنا

ميسي

أثارت جدلا واسعا.. من الفتاة التي ظهرت مع ميسي في احتفالات رأس السنة؟

كأس أمم أفريقيا

أحدهم في طريقه إلى الأهلي.. لاعبون متاحون بالمجان في كأس أمم أفريقيا

المريخ

سباق علمي يتجدد للعثور على الحياة.. هل هناك حياة خارج الأرض؟

بالصور

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي.. وصفة صحية وشهية

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي

فيديو

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد