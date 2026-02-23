خلافات أسرية.. عودة طالب المرج المتغيب إلى أسرته

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تغيب طالب عقب خروجه من مسكنه بالقاهرة.

و بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 /1/2026 تبلغ لقسم شرطة المرج من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) وقرر بغياب نجله (طالب) ولم يتهم أو يشتبه فى غيابه جنائياً ، وبتاريخ 5/الجارى حضر للقسم شقيقة والد المتغيب (القائمة على النشر) وبصحبتها نجل شقيقها المُبلغ بغيابه وقررت بعودتة للمنزل دون حدوث أى مكروه له، وبسؤاله علل غيابه لوجود خلافات عائلية، ونفى تعرضه لأى مكروه تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.





