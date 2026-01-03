ترامب: أعلامنا ترفرف في شوارع فنزويلا ومستعدون لتصعيد عسكري جديد

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا واسعًا بعد تصريحات أدلى بها خلال كلمة سياسية، تحدث فيها عن سيناريوهات أمنية وتدريبات افتراضية تتعلق بفنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو.

وقال ترامب، إن الولايات المتحدة قامت ببناء نموذج تدريبي لمنزل يشبه منزل الرئيس الفنزويلي، وذلك في إطار تدريبات أمنية افتراضية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه التدريبات أو أهدافها.

وأضاف ترامب أن الأعلام ترفع في شوارع فنزويلا، مؤكدًا استعداده لتنفيذ جولة ثانية من الضربات الجوية هناك، مشددًا على ضرورة ضمان عدم عودة فنزويلا إلى أوضاعها المتدهورة مرة أخرى.

وأضاف أنه حذر سابقًا من أن فوز رئيس ديمقراطي كان سيحول الولايات المتحدة إلى ما وصفه بـ«فنزويلا كبرى»، مشيرًا إلى أن البلاد فقدت نحو 600 ألف أمريكي خلال الحرب الأهلية، في حين تخسر حاليًا ما يقارب 300 ألف شخص سنويًا بسبب المخدرات.