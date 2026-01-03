فنزويلا تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن

أدان مسؤولون فنزويليون بأشد العبارات ما وصفوه بالهجوم العسكري الأمريكي، معتبرين إياه اعتداء سافرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ونقل التلفزيون الفنزويلي عن نائب رئيس البرلمان قوله إن الهجوم الأمريكي يمثل خرقا واضحًا للسيادة الوطنية، مؤكدًا أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مثل هذه الاعتداءات.

من جانبه، شدد وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان إدواردو جيل، على أن العمل العسكري الأحادي الذي قامت به الولايات المتحدة يُعد انتهاكًا مباشرًا لميثاق الأمم المتحدة، محذرًا من أن العالم يواجه اليوم تحديًا خطيرًا يتمثل في التهديد الذي تشكله السياسات الأمريكية على أمن واستقرار شعوب العالم.

وأكد وزير الخارجية ضرورة التحرك بوحدة وحزم على المستوى الدولي من أجل حماية سيادة الدول وحقوقها، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.

وفي السياق ذاته، أعلن مندوب فنزويلا الدائم لدى الأمم المتحدة عن دعوة رسمية لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، بهدف إدانة الضربات العسكرية الأمريكية ومناقشة تداعياتها الخطيرة على السلم والأمن الدوليين.

واتهم المندوب الفنزويلي الولايات المتحدة باستخدام ما وصفه بـ“الأكاذيب” لاختلاق الحروب وتبرير تدخلاتها العسكرية، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال وفق القانون الدولي.