سياسي أمريكي يكشف لـ صدى البلد خليفة مادورو المحتمل في فنزويلا

في خطوة دراماتيكية هزت المشهد الدولي، أعلنت الولايات المتحدة عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، في عملية وصفت بأنها تهدف لتطبيق القانون ومكافحة تجارة المخدرات، وتمهيد الطريق لتفكيك النظام الحالي في فنزويلا وتمكين الشعب من اختيار قيادته المستقبلية، وسط توقعات بتشكيل حكومة ديمقراطية جديدة بعد رحيل النظام القديم.

وفي هذا الصدد، قال السياسي الأمريكي، باري دوناديو، إن الولايات المتحدة تتصرف لتطبيق القانون ووقف تجارة المخدرات الدولية، مشيرا إلى أن الرئيس الفنزويلي قد وجهت إليه تهم تتعلق بتهريب المخدرات أمام المحاكم الأمريكية وكان مطلوبًا منذ فترة طويلة.

مادورو و زوجته

و أوضح السياسي الأمريكي باري دوناديو خلال تصريحات خاصة ل صدى البلد،أن هذه العملية تذكر بما قامت به الولايات المتحدة سابقا في بنما خلال إدارة الرئيس بوش، عندما دخلت البلاد للقبض على رئيسها.

تفكيك النظام الحالي في فنزويلا

و أضاف أن الهدف من العملية لا يقتصر على القبض على مادورو، بل يشمل أيضا تفكيك النظام الحالي في فنزويلا وتمكين الشعب من اختيار زعيمه المستقبلي بحرية. وأكد أن الولايات المتحدة تتحرك في إطار الدفاع عن نفسها، معتبرا أن الرئيس الفنزويلي استولى على الحكومة للسيطرة على تجارة المخدرات.

ردود الفعل الدولية

وعن ردود الفعل الدولية، قال إن روسيا والصين وإيران قد تعترض، إلا أنه يرى أنها ليست في موقع يسمح لها بتشويه صورة الولايات المتحدة، خصوصا بعد سلوكياتها الأخيرة في أوكرانيا وتايوان وإيران ودعمها للمنظمات الإرهابية.



وأشار إلى أن الأزمة لن تؤدي إلى حرب أهلية، متوقعا أن يعمل الشعب الفنزويلي على بناء حكومة ديمقراطية جديدة بمجرد رحيل النظام القديم، مضيفا أن إدارة ترامب ستفي بوعودها وأن أعداء الولايات المتحدة يجب أن يأخذوا ذلك بعين الاعتبار.

زعيمة المعارضة الفنزولية

وختم السياسي الأمريكي بالإشارة إلى أن زعيمة المعارضة الفنزولية الحائزة على جائزة نوبل للسلام في فنزويلا ستُمنح موقعا قياديا مهما بعد إزالة النظام الحالي.

من يتولى زمام الأمور في فنزويلا ؟

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يمكننا المخاطرة بالسماح لشخص آخر بتولي زمام الأمور من حيث توقف سلفه في فنزويلا.

و أضاف ترامب خلال تصريحات عبر قناة فوكس نيوز: سنكون منخرطين بشأن من يتولى زمام الأمور في فنزويلا ونقوم باتخاذ القرار حاليا.

كما تابع ترامب: نتخذ قرارا الآن بشأن الخطوة التالية بالنسبة للقيادة الفنزويلية.

كما أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: “سيأتي مادورو وزوجته إلى نيويورك”.

كان المدعي العام الأمريكي قد صرح في وقت سابق بأن الرئيس الفنزويلي، الذي أُلقي القبض عليه في العملية الأمريكية، وأنه سيُحاكم في نيويورك.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم الذي نفذته القوات الأمريكية في فنزويلا أسفر عن إصابة عدد من الجنود، دون وقوع أي وفيات.

وأوضح ترامب، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» أُجريت عقب العملية، أن الهجوم جرى متابعته من غرفة العمليات، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين العسكريين، بينهم جنرالات، وباستخدام مروحيات متعددة وطائرات مقاتلة.

وأضاف ترامب أن القوات الأمريكية اقتحمت مواقع شديدة التحصين يصعب الوصول إليها، واصفا ما جرى بأنه عملية غير مسبوقة بالنسبة له، قائلاً: «لم أشاهد شيئا كهذا في حياتي من قبل، لقد كان أمرا مذهلا».