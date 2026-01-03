بعد قليل.. كلمة للرئيس الأمريكي ترامب بشأن عملية اعتقال مادورو

أعلن البيت الأبيض عن عقد مؤتمر صحفي للرئيس الامريكي دونالد ترامب، لمناقشة الهجوم الأمريكي على فنزويلا واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ، بمشاركة وزير الحرب ، ورئيس هيئة الأركان.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يمكننا المخاطرة بالسماح لشخص آخر بتولي زمام الأمور من حيث توقف سلفه في فنزويلا.

و أضاف ترامب خلال تصريحات عبر قناة فوكس نيوز: سنكون منخرطين بشأن من يتولى زمام الأمور في فنزويلا ونقوم باتخاذ القرار حاليا.

كما تابع ترامب: نتخذ قرارا الآن بشأن الخطوة التالية بالنسبة للقيادة الفنزويلية.

كما أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: “سيأتي مادورو وزوجته إلى نيويورك”.

كان المدعي العام الأمريكي قد صرح في وقت سابق بأن الرئيس الفنزويلي، الذي أُلقي القبض عليه في العملية الأمريكية، وأنه سيُحاكم في نيويورك.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم الذي نفذته القوات الأمريكية في فنزويلا أسفر عن إصابة عدد من الجنود، دون وقوع أي وفيات.

وأوضح ترامب، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» أُجريت عقب العملية، أن الهجوم جرى متابعته من غرفة العمليات، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين العسكريين، بينهم جنرالات، وباستخدام مروحيات متعددة وطائرات مقاتلة.

وأضاف ترامب أن القوات الأمريكية اقتحمت مواقع شديدة التحصين يصعب الوصول إليها، واصفا ما جرى بأنه عملية غير مسبوقة بالنسبة له، قائلاً: «لم أشاهد شيئا كهذا في حياتي من قبل، لقد كان أمرا مذهلا».