عاصفة دولية بعد اعتقال مادورو.. إدانات روسية ورفض إقليمي واسع للخطوة الأمريكية

كشفت الإعلامية أمل الحناوي عن تصاعد ردود الفعل الدولية عقب إعلان واشنطن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مؤكدة أن وزارة الخارجية الروسية عبّرت عن قلقها البالغ وأدانت الهجمات الأمريكية على فنزويلا، معتبرة أن المبررات التي قدمتها الولايات المتحدة تفتقر إلى أي سند قانوني أو شرعية دولية.

دعم الشعب الفنزويلي

وأوضحت الحناوي، خلال برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن موسكو شددت على تمسكها بدعم الشعب الفنزويلي واحترام سيادة فنزويلا، مشيرة إلى أن موجة الرفض لم تقتصر على روسيا، بل امتدت إلى عدد من الدول، من بينها البرازيل وكوبا وكولومبيا وإيران وبيلاروسيا، التي أعلنت رفضها لما وصفته بالعدوان الأمريكي، مؤكدة دعمها لاستقلال فنزويلا ووحدة أراضيها.

انتخابات رئاسية جديدة

وأضافت أن الدستور الفنزويلي ينص على أنه في حال غياب رئيس الجمهورية خلال السنوات الأربع الأولى من ولايته، يتم الدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، على أن يتولى نائب الرئيس التنفيذي إدارة شؤون البلاد بشكل مؤقت إلى حين انتخاب رئيس جديد وتسلمه مهامه رسميًا.