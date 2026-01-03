وزيرة العدل الأمريكية: مادورو وزوجته سيواجهان أقصى عقوبات العدالة الأمريكية

أعلنت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي، اليوم السبت، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس سيواجهان أقصى عقوبات العدالة الأمريكية بعد اعتقالهما من فنزويلا ونقلهما إلى الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن بوندي، قولها: "إنه تم توجيه الاتهام إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس في المنطقة الجنوبية من نيويورك".

وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي: “سيواجهان قريبًا أقصى عقوبة من العدالة الأمريكية على الأراضي الأمريكية وفي المحاكم الأمريكية”

جاء ذلك؛ بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ألقت القبض على الزوجين خلال غارات على فنزويلا.

ويواجه مادورو اتهامات تشمل “الإرهاب المرتبط بالمخدرات، والتآمر لتهريب الكوكايين، وجرائم تتعلق بالأسلحة”، وذلك في قضية اتحادية طويلة الأمد في نيويورك.

وكان مادورو قد وُجهت إليه لائحة اتهام في مارس 2020 في المقاطعة الجنوبية لنيويورك، ومنذ ذلك الحين رفعت الحكومة الأمريكية مكافأة المعلومات المؤدية إلى القبض عليه “عدة مرات”، حتى وصلت في أغسطس 2025 إلى 50 مليون دولار.

وشهدت العاصمة الفنزويلية كراكاس، صباح اليوم، وقوع انفجارات؛ تزامنًا مع تحليق طائرات على ارتفاع منخفض في نحو الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأعربت الحكومة الفنزويلية عن رفضها لما وصفته بـ"العدوان العسكري الأمريكي"، مشيرة إلى أن الضربات استهدفت العاصمة كراكاس، إضافة إلى ولايات ميرندا وأراجوا ولا جويرا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم، أن الولايات المتحدة شنت "ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا"، وأن مادورو وزوجته قد أُلقي القبض عليهما وغادرا البلاد.

وكتب ترامب، على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، "لقد نفذت الولايات المتحدة الأمريكية، بنجاح، ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها الرئيس نيكولاس مادورو، الذي تم القبض عليه هو وزوجته، ونقلهما جواً إلى خارج البلاد".