جوتيريش يحذّر من تصعيد فنزويلا: سابقة خطيرة وتداعيات مقلقة على المنطقة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه العميق إزاء التصعيد الجاري في فنزويلا، محذرًا من أن التطورات الأخيرة قد تنعكس سلبًا على استقرار المنطقة بأكملها.

العملية العسكرية الأمريكية

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ قال جوتيريش إن العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا قد تكون لها تداعيات مقلقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشددًا على أنها قد تشكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية إذا ما جرى تجاوز مبادئ السيادة والقانون الدولي.

خفض التصعيد واللجوء للحلول السياسية

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أهمية خفض التصعيد، واللجوء إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، بما يحفظ أمن واستقرار فنزويلا ودول الجوار، ويجنب المنطقة مزيدًا من التوتر.