الصين تصعّد لهجتها : الضربات الأمريكية على فنزويلا انتهاك صارخ للقانون الدولي

أدانت الصين بشدة الضربات الأمريكية التي استهدفت فنزويلا، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للسلام والأمن في منطقة أمريكا اللاتينية.

أسس النظام الدولي القائم

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين تشعر بـ«صدمة عميقة» إزاء ما وصفته بالاستخدام الصارخ للقوة من قبل الولايات المتحدة ضد دولة ذات سيادة ورئيسها، مؤكدة أن هذه الأفعال تقوّض أسس النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

تسوية الأزمات عبر الحوار والوسائل

وشددت الخارجية الصينية على رفضها القاطع لأي تحركات عسكرية أحادية، داعية إلى تسوية الأزمات عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يضمن استقرار المنطقة ويجنبها مزيدًا من التصعيد.