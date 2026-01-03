ترامب يكشف تفاصيل عملية مادورو: إصابات محدودة وخيارات مفتوحة لمستقبل فنزويلا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا يمكنها المخاطرة بالسماح «لشخص آخر» بتولي زمام الأمور في فنزويلا، في تصريحات حملت دلالات سياسية وأمنية واسعة حول تطورات المشهد الفنزويلي.

إصابات بين الجنود الأمريكيين

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ أوضح ترامب أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كان متحصنًا داخل «حصن منيع» أثناء عملية الاعتقال، مؤكدًا أن القوات الأمريكية كانت مستعدة للتعامل مع هذا الوضع، مشيرا إلى وقوع إصابات بين الجنود الأمريكيين الذين شاركوا في العملية داخل فنزويلا، إلا أنها ليست خطيرة.

صناعة النفط الفنزويلية

وفي بُعد اقتصادي لافت، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستشارك في صناعة النفط الفنزويلية خلال المرحلة المقبلة، معتبرًا ذلك جزءًا من الترتيبات المرتبطة بالوضع الجديد في البلاد.

التفاوض مع الولايات المتحدة

وكشف الرئيس الأمريكي أن مادورو حاول في اللحظات الأخيرة التفاوض مع الولايات المتحدة، لكنه رفض تلك المحاولات، مؤكدًا أن واشنطن تتخذ حاليًا القرار بشأن «الخطوة التالية» المتعلقة بقيادة فنزويلا.

ترتيب المشهد السياسي

وأضاف ترامب أنه سيدرس إمكانية تولي زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو قيادة مرحلة انتقالية في البلاد، في إطار إعادة ترتيب المشهد السياسي الفنزويلي.

الكشف عن مزيد من التفاصيل

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن مادورو وزوجته سيتوجهان إلى نيويورك، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة الإجراءات أو الخطوات المقبلة.