تظاهرات حاشدة في فنزويلا لرفض إعلان أمريكا اعتقال الرئيس مادورو

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا من العاصمة الفنزويلية كراكاس، حيث رصدت تظاهرات حاشدة لأنصار الرئيس نيكولاس مادورو، رفضًا لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إلقاء قوات أمريكية القبض على مادورو وزوجته.

تدخل خارجي في الشأن الفنزويلي

وأظهرت اللقطات المباشرة تجمع المحتجين في وسط المدينة، معبرين عن رفضهم لما وصفوه بتدخل خارجي في الشأن الفنزويلي، ومؤكدين دعمهم للرئيس في مواجهة الضغوط الأمريكية.

الرأي العام الداخلي

وقال الدكتور فادي، الخبير في الشؤون الأمريكية، إن الرأي العام الداخلي في الولايات المتحدة لم يُهيأ بشكل مباشر لعملية اعتقال رئيس دولة، موضحًا أن الإدارة الأمريكية لم تصدر تصريحات رسمية مسبقة تؤكد نيتها تنفيذ ضربة عسكرية أو عملية من هذا النوع.

وأضاف أن مثل هذه العمليات، بطبيعتها، تُدار بسرية كاملة من قبل المؤسسات العسكرية والاستخباراتية، ما يجعل عنصر المفاجأة جزءًا أساسيًا من تنفيذها.

وأشار فادي إلى أن الأرضية العامة للتدخل العسكري في فنزويلا كانت قد أُعدّت منذ أغسطس من العام الماضي، من خلال ضربات مركزة على السواحل الفنزويلية بحجة استهداف عصابات تهريب المخدرات، إلى جانب تصاعد نبرة التهديد من جانب الرئيس الأمريكي تجاه النظام الحاكم في كراكاس.

حالة التفاف شعبي

وأكد أن المظاهرات المؤيدة لمادورو تعكس، في هذا التوقيت، حالة التفاف شعبي معتادة في مواجهة ما يُنظر إليه كخطر خارجي، رغم الانقسامات السياسية التي تعيشها البلاد.