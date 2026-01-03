قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: لن نسمح لشخص يسير على خطى سلفه بتولي القيادة في فنزويلا
ترامب يكشف تفاصيل عملية مادورو: إصابات محدودة وخيارات مفتوحة لمستقبل فنزويلا
هنلعب بتواضع.. أول تعليق من الركراكي بشأن مواجهة تنزانيا في أمم إفريقيا
القبض على شخص طمس لوحات سيارته بأكتوبر
حصن منيع.. ترامب: تابعت عملية القبض على مادورو عبر شاشة التلفزيون
القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالمنيا
ترامب: مادورو وزوجته سيصلان إلى نيويورك
خاص| الأهلي يشعل سوق الانتقالات المحلي بتحركات قوية لضم مدافع ومهاجمين من الدوري الممتاز
الأب الروحي لـ مادورو.. أمريكا تقصف قبر الرئيس الفنزويلي السابق هوجو تشافيز
فنزويلا على صفيح ساخن.. مظاهرات مؤيدة لمادورو وإدانات دولية وانفجارات تهز كراكاس
نائب ترامب: الهجوم على فنزويلا لإعادة نفط أمريكا المسروق
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الصقيع في هذه المناطق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

تظاهرات حاشدة في فنزويلا لرفض إعلان أمريكا اعتقال الرئيس مادورو

مادورو
مادورو
محمد البدوي

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا من العاصمة الفنزويلية كراكاس، حيث رصدت تظاهرات حاشدة لأنصار الرئيس نيكولاس مادورو، رفضًا لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إلقاء قوات أمريكية القبض على مادورو وزوجته.

تدخل خارجي في الشأن الفنزويلي

وأظهرت اللقطات المباشرة تجمع المحتجين في وسط المدينة، معبرين عن رفضهم لما وصفوه بتدخل خارجي في الشأن الفنزويلي، ومؤكدين دعمهم للرئيس في مواجهة الضغوط الأمريكية.

الرأي العام الداخلي 

وقال الدكتور فادي، الخبير في الشؤون الأمريكية، إن الرأي العام الداخلي في الولايات المتحدة لم يُهيأ بشكل مباشر لعملية اعتقال رئيس دولة، موضحًا أن الإدارة الأمريكية لم تصدر تصريحات رسمية مسبقة تؤكد نيتها تنفيذ ضربة عسكرية أو عملية من هذا النوع.

وأضاف أن مثل هذه العمليات، بطبيعتها، تُدار بسرية كاملة من قبل المؤسسات العسكرية والاستخباراتية، ما يجعل عنصر المفاجأة جزءًا أساسيًا من تنفيذها.

وأشار فادي إلى أن الأرضية العامة للتدخل العسكري في فنزويلا كانت قد أُعدّت منذ أغسطس من العام الماضي، من خلال ضربات مركزة على السواحل الفنزويلية بحجة استهداف عصابات تهريب المخدرات، إلى جانب تصاعد نبرة التهديد من جانب الرئيس الأمريكي تجاه النظام الحاكم في كراكاس.

حالة التفاف شعبي 

وأكد أن المظاهرات المؤيدة لمادورو تعكس، في هذا التوقيت، حالة التفاف شعبي معتادة في مواجهة ما يُنظر إليه كخطر خارجي، رغم الانقسامات السياسية التي تعيشها البلاد.

كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
تموين الشرقية
بطاريات السيارات الكهربائية
