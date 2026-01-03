الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى فنزويلا بعد الهجوم الأمريكي

حذرت الصين مواطنيها من السفر إلى فنزويلا في المستقبل القريب، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء “شينخوا” الصينية الرسمية، التي نقلت الخبر عن بيان صادر عن وزارة الخارجية.

الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى فنزويلا

وجاء في البيان: "تُذكّر وزارة الخارجية والسفارة الصينية في فنزويلا المواطنين الصينيين بعدم السفر إلى فنزويلا في المستقبل القريب".

أما بالنسبة للمواطنين الصينيين والعاملين والمنظمات الصينية الموجودة حاليًا في فنزويلا، فقد حثتهم الصين على "مراقبة الوضع الأمني ​​المحلي عن كثب، وتعزيز التدابير الوقائية والاحتياطات اللازمة في حالات الطوارئ، وتجنب السفر غير الضروري، والابتعاد عن مناطق النزاع أو المناطق الحساسة وفي حالة الطوارئ، يُرجى الاتصال بالشرطة فورًا وبالسفارة الصينية في فنزويلا لطلب المساعدة".

اعتقال مادورو وزوجته

وفي وقت سابق من اليوم، السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، خلال الهجوم الذي شنته القوات الأمريكية على العاصمة كاراكاس وعدد من المناطق الأخرى تسببت في انفجارات وحرائق دون الكشف عن وقوع قتلى أو مصابين من الجانبين.

وأكد ترامب أن مادورو وزوجته نقلا خارج فنزويلا، في الوقت الذي نددت به عدد من الدول بالهجوم الأمريكي، على رأسها كولومبيا وكوبا وروسيا.