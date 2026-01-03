ماتشادو تتصدر المشهد.. المعارضة الفنزويلية نحو مرحلة جديدة بعد اعتقال مادورو

كشف مصدر مطلع صباح اليوم، السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت بإخطار قيادة الكونجرس واللجان الرئيسية بعملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعد تنفيذها.

وقال المصدر إن الإدارة بررت الإخطار بعد العملية بسلطة الرئيس وفق المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة، التي تمنح الرئيس صلاحية كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية.

وكان السيناتور الجمهوري مايك لي من ولاية يوتا، قد كتب في وقت سابق على وسائل التواصل الاجتماعي أن وزير الخارجية ماركو روبيو أخبره أن العملية جاءت في إطار حماية المواطنين الأمريكيين المشاركين في اعتقال مادورو، وأنها قانونية بموجب المادة الثانية.

ولفت التقرير إلى أن الإدارات الأمريكية السابقة عادةً ما تخطر الكونجرس قبل تنفيذ العمليات العسكرية، بينما غالبا ما لم تتبع إدارة ترامب هذا الإجراء.

وفي مقابلة سابقة مع مجلة “فانيتي فير”، صرحت سوزي وايلز، رئيسة موظفي البيت الأبيض، بأن أي ضربات أمريكية في فنزويلا ستتطلب موافقة الكونجرس.