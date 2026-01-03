المدعي العام الفنزويلي يطالب بإثبات أن الرئيس مادورو وزوجته على قيد الحياة

طالب المدعي العام الفنزويلي بإثبات أن الرئيس مادورو وزوجته على قيد الحياة.

وقال: “نحن نحمل واشنطن مسئولية سلامة الرئيس مادورو وزوجته”.

من جانبه، أكد ديوسدادو كابيلو، نائب رئيس فنزويلا لشئون السياسة والأمن والسلام، أن الولايات المتحدة لم تحقق إلا "جزئياً" ما سعت إليه من خلال مهاجمة فنزويلا.

الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا

وقال نائب رئيس فنزويلا: "ما حاولوا تحقيقه بالقنابل والصواريخ التي أطلقوها، لم ينجحوا فيه إلا جزئياً، وأقول جزئياً لأنهم توقعوا أن يفرّ الشعب جباناً، كلا".

جاء ذلك في تصريح متحدٍّ موجه لقوات الأمن.