الرئيس البيلاروسي يدين بشدة الهجوم الأمريكي على فنزويلا

أدان الرئيس البيلاروسي، بشدة الهجوم الأمريكي على فنزويلا، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكد ديوسدادو كابيلو، نائب رئيس فنزويلا لشؤون السياسة والأمن والسلام، أن الولايات المتحدة لم تحقق إلا "جزئياً" ما سعت إليه من خلال مهاجمة فنزويلا.

الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا

وأضاف نائب رئيس فنزويلا: "ما حاولوا تحقيقه بالقنابل والصواريخ التي أطلقوها، لم ينجحوا فيه إلا جزئياً، وأقول جزئياً لأنهم توقعوا أن يفرّ الشعب جباناً، كلا".

جاء ذلك في تصريح متحدٍّ موجه لقوات الأمن.

وأوضح كابيلو، أن البلاد ما زالت هادئة وتعرف ما يجب عليها فعله في المرحلة المقبلة، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن.