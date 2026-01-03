قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ستارمر: أعتزم التحدث مع الرئيس ترامب والحلفاء بشأن ما حدث في فنزويلا
توترات واشنطن وكاراكاس تدعم الذهب رغم خسائر أسبوعية عالمية
كولومبيا: واشنطن لم تُخطرنا مسبقا بعمليتها في فنزويلا ونعزز وجودنا الحدودي
قبل مواجهة الفراعنة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب بنين
رئيس الوزراء يتفقد محطة رفع صرف صحي الرياينة بمركز أرمنت بالأقصر
خريطة الاصابات فى الأهلي .. أزمة كبرى قبل موقعة أفريقيا .. ومفاجأة غير سارة بسبب مدافع الفريق
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 يناير 2026
القاهرة الإخبارية: روسيا من أوائل الدول التي أعلنت موقفًا من تطورات فنزويلا
المدعي العام الفنزويلي يطالب بإثبات أن الرئيس مادورو وزوجته على قيد الحياة
المرشد الإيراني ينتقد تهديد ترامب بالتدخل لمساعدة المتظاهرين إذا تعرضوا لإطلاق النار
بعد عملية الاعتقال.. وزيرة العدل الأمريكية تكشف مصير مادورو وزوجته
بوندي: مادورو سيواجه الغضب الكامل للعدالة الأمريكية
أخبار العالم

من يحكم فنزويلا بعد اعتقال مادورو وزوجته ؟

مادورو وزوجته
مادورو وزوجته
ناصر السيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، خلال الهجوم الذي شنته القوات الأمريكية على العاصمة كاراكاس وعدد من المناطق الأخرى تسببت في انفجارات وحرائق دون الكشف عن وقوع قتلى أو مصابين من الجانبين.

اعتقال مادورو وزوجته

وأكد ترامب، أن مادورو وزوجته نقلا خارج فنزويلا، في الوقت الذي نددت به عدد من الدول بالهجوم الأمريكي، على رأسها كولومبيا وكوبا وروسيا.

من يحكم فنزويلا ؟

وأثيرت تساؤلات حول فراغ منصب رئيس فنزويلا بعدما اعتقلته القوات الأمريكية، وبموجب القانون الفنزويلي، كان من المفترض أن تتولى نائبة الرئيس، ديلسي رودريجيز، السلطة، ولكن إلى الآن لم يصدر أي تأكيد رسمي على ذلك، على الرغم من أنها أصدرت بياناً بعد الغارة الأمريكية.

وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي، إن الحكومة الفنزويلية لا تعلم مكان وجود مادورو أو السيدة الأولى سيليا فلوريس، مطالبةً الولايات المتحدة بتقديم دليل على أنهما على قيد الحياة. وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل مسؤولين وعسكريين ومدنيين في أنحاء البلاد.

وأعلن وزير الدفاع الفنزويلي، أن الهجوم الأمريكي استهدف مناطق حضرية في جميع أنحاء فنزويلا بالصواريخ والقذائف، متعهداً بمقاومة ما وصفه بـ"الغزو" و"أكبر اعتداء تعرضت له البلاد".

من يحكم فنزويلا اعتقال مادورو الرئيس الأمريكي اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا

