من يحكم فنزويلا بعد اعتقال مادورو وزوجته ؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، خلال الهجوم الذي شنته القوات الأمريكية على العاصمة كاراكاس وعدد من المناطق الأخرى تسببت في انفجارات وحرائق دون الكشف عن وقوع قتلى أو مصابين من الجانبين.

اعتقال مادورو وزوجته

وأكد ترامب، أن مادورو وزوجته نقلا خارج فنزويلا، في الوقت الذي نددت به عدد من الدول بالهجوم الأمريكي، على رأسها كولومبيا وكوبا وروسيا.

من يحكم فنزويلا ؟

وأثيرت تساؤلات حول فراغ منصب رئيس فنزويلا بعدما اعتقلته القوات الأمريكية، وبموجب القانون الفنزويلي، كان من المفترض أن تتولى نائبة الرئيس، ديلسي رودريجيز، السلطة، ولكن إلى الآن لم يصدر أي تأكيد رسمي على ذلك، على الرغم من أنها أصدرت بياناً بعد الغارة الأمريكية.

وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي، إن الحكومة الفنزويلية لا تعلم مكان وجود مادورو أو السيدة الأولى سيليا فلوريس، مطالبةً الولايات المتحدة بتقديم دليل على أنهما على قيد الحياة. وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل مسؤولين وعسكريين ومدنيين في أنحاء البلاد.

وأعلن وزير الدفاع الفنزويلي، أن الهجوم الأمريكي استهدف مناطق حضرية في جميع أنحاء فنزويلا بالصواريخ والقذائف، متعهداً بمقاومة ما وصفه بـ"الغزو" و"أكبر اعتداء تعرضت له البلاد".