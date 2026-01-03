"أنصار الله": الهجوم على فنزويلا يثبت أن أمريكا أم الإرهاب

أدانت حركة "أنصار الله" اليمنية الهجوم الأمريكي على فنزويلا، واعتبرت أنه "يثبت مجددا أن أمريكا هي رأس الشر وأم الإرهاب".

“أنصار الله” تدين العدوان على فنزويلا

وجاء في بيان المكتب السياسي لـ"أنصارالله": "ندين بأشد العبارات العدوان الأمريكي العسكري الهمجي على فنزويلا، وما تقوم به أمريكا ضد فنزويلا من عدوان وما سبقه من حصار يعكس مستوى التوحش والإجرام الأمريكي".

ولفت البيان إلى أن "العدوان الأمريكي يقدم شاهدا إضافيا على السياسة الأمريكية القائمة على التدمير للبلدان والقتل للشعوب والنهب للثروات".

وأضاف: "نؤكد على التضامن مع فنزويلا ومع رئيسها نيكولاس مادورو الذي رفض الخضوع للهيمنة الأمريكية، ونؤكد على حق فنزويلا في الدفاع عن سيادتها وشعبها ومقدراتها في مواجهة العدوان الأمريكي الغاشم ".

ودعا المكتب السياسي لـ"أنصار الله" المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل لوقف العدوان الأمريكي واحترام المبادئ والمواثيق الدولية".