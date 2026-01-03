روسيا تطالب واشنطن بتوضيح عاجل بشأن مزاعم اعتقال مادورو

طالبت وزارة الخارجية الروسية، السبت، بتوضيح فوري حول التطورات الجارية في فنزويلا، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة أنها ألقت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وقامت بنقلهما إلى خارج البلاد.



وقالت الخارجية الروسية في بيان رسمي إنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تحدثت عن إجبار مادورو وزوجته على مغادرة فنزويلا خلال ما وصفته بالأعمال العدوانية التي نفذتها الولايات المتحدة في ذلك اليوم، مؤكدة ضرورة الكشف العاجل عن حقيقة ما جرى.



وشدد البيان على أن موسكو ترى أن مثل هذه الإجراءات، في حال صحتها، تمثل انتهاكًا غير مقبول لسيادة دولة مستقلة، معتبرة أن احترام سيادة الدول يُعد أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي.



وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أدانت في وقت سابق ما وصفته بـ«العمل العدواني المسلح» الذي قامت به الولايات المتحدة ضد فنزويلا، مؤكدة أن أي مبررات تُطرح لتسويغ هذه الخطوات تعد غير مقبولة.