كارتل الشمس للمخدرات وجرائم الأسلحة.. أبرز إتهامات أمريكا لرئيس فنزويلا المعتقل

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم السبت أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو التي تم توقيفه ونقله إلى الولايات المتحدة، سوف يواجه تهم جنائية تشمل الإرهاب المرتبط بالمخدرات، المؤامرات لتجارة الكوكايين، وجرائم متعلقة بالأسلحة.



وأضافت في سياق تقرير إخباري أن هذه التهم تأتي ضمن قضية اتحادية طويلة الأمد في نيويورك، حيث يُتهم مادورو بقيادة شبكة تهريب مخدرات تعرف بـ"كارتل الشمس" والتعاون مع قوات مسلحة في نقل شحنات ضخمة من الكوكايين وتوفير أسلحة، وذلك في أكبر حملة لملاحقة المسؤولين الفنزويليين المتورطين في الجريمة المنظمة دوليًا.



وأفاد مسؤولون أمريكيون وعضو في الكونجرس صباح السبت بأن نيكولاس مادورو قد تم توقيفه، وسيتم نقله إلى الولايات المتحدة لمواجهة التهم الجنائية الموجهة إليه.



وكتب نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو على منصة X: "فجر جديد لفنزويلا و سيواجه العدالة على جرائمه."



كما ذكر السيناتور مايك لي، على منصة X أنه تحدث مع وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي أبلغه بأن مادورو اعتقل على يد قوات أمريكية من أجل المثول أمام المحكمة، وأن العملية العسكرية التي جرت الليلة الماضية كانت لحماية الأشخاص المنفذين لأمر الاعتقال.

وأضاف روبيو ولي أن الولايات المتحدة لا تتوقع أي تحرك عسكري إضافي في فنزويلا بعد توقيف مادورو.



ويقول المدعون الأمريكيون أن مادورو ساعد في قيادة ما يُعرف بـ"كارتل الشمس"، وهو شبكة تهريب مخدرات فنزويلية تضم كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين، وتعاون مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) لنقل شحنات متعددة الأطنان من الكوكايين وتوفير الأسلحة.



وكان مادورو قد وُجهت إليه لائحة اتهام في مارس 2020 في المقاطعة الجنوبية لنيويورك، ومنذ ذلك الحين قامت الحكومة الأمريكية برفع مكافأة المعلومات المؤدية إلى القبض عليه عدة مرات، حتى وصلت إلى 50 مليون دولار في أغسطس الماضي.

وشهدت العاصمة الفنزويلية كراكاس، صباح اليوم، وقوع انفجارات، تزامنًا مع تحليق طائرات على ارتفاع منخفض في نحو الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي.



من جانبها، أعربت الحكومة الفنزويلية عن رفضها لما وصفته بـ"العدوان العسكري الأمريكي"، مشيرة إلى أن الضربات استهدفت العاصمة كراكاس، إضافة إلى ولايات ميرندا وأراغوا ولا غويرا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن فجر السبت أن الولايات المتحدة شنت "ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا"، وأن مادورو وزوجته قد أُلقي القبض عليهما وغادرا البلاد.



وكتب ترامب على منصته للتواصل الإجتماعي تروث سوشيال" لقد نفذت الولايات المتحدة الأمريكية بنجاح ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها، الرئيس نيكولاس مادورو، الذي تم القبض عليه، هو وزوجته، ونقلهما جواً إلى خارج البلاد".



وتابع الرئيس الأمريكي"تمت هذه العملية بالاشتراك مع أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية"