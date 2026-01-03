البرلمان الأوروبي يمتنع عن التعليق على الأحداث في فنزويلا

أعلن البرلمان الأوروبي أنه لن يدلي بأي تعليق في الوقت الراهن على الأوضاع في فنزويلا، مؤكدا دعمه المستمر "للمعارضة الديمقراطية هناك".



البرلمان الأوروبي يدعم العب الفنزويلي

و صرح مصدر مطلع في البرلمان الأوروبي قائلا: "على مدى سنوات عديدة، أظهر أعضاء البرلمان الأوروبي دعمهم لشعب فنزويلا والمعارضة الديمقراطية"، و ذلك بحسب وكالة "نوفوستي" الروسية.

وامتنع البرلمان عن الخوض في تفاصيل الأحداث الراهنة في فنزويلا، مكتفيا بالتأكيد على موقفه التاريخي الداعم لقوى المعارضة الديمقراطية في كاراكاس.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، تنفيذ عملية عسكرية مفاجئة في فنزويلا، أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهم خارج البلاد.



ووصف ترامب العملية بأنها ضربة اعتقال منسقة بين القوات الأمريكية وجهات إنفاذ القانون الأمريكية، بما فيها إدارة مكافحة المخدرات، مشيرًا إلى أن مادورو كان مطلوبًا قضائيًا بتهم تتعلق بـ”الإرهاب المرتبط بالمخدرات”.



و من جانبها، أعلنت حكومة مادورو حالة الطوارئ الوطنية بعد الهجمات التي استهدفت منشآت مدنية وعسكرية في العاصمة كاراكاس وولايات ميرندا، أراجوا ولا غويارا.



ورفضت الحكومة الفنزويلية وصف واشنطن للعمليات بأنها مكافحة مخدرات واعتبرتها عدوانًا عسكريًا صريحًا.

كما جاءت الهجمات بعد أشهر من التوترات مع واشنطن بسبب اتهامات تهريب المخدرات التي ينفيها مادورو.