بعد عملية الاعتقال.. وزيرة العدل الأمريكية تكشف مصير مادورو وزوجته

كشفت وزيرة العدل الأمريكية مصير الرئيس الفنزويلي قائلة أنه تم توجيه اتهامات لمادورو وزوجته بالدائرة الجنوبية لنيويورك.



وأردفت بام بوندي إن مادورو قد اتُهم بـ "التآمر في مجال الإرهاب المرتبط بالمخدرات، والتآمر في استيراد الكوكايين، وحيازة الرشاشات والأجهزة المدمرة، والتآمر لحيازة الرشاشات والأجهزة المدمرة ضد الولايات المتحدة".

وأضافت بوندي: "سيواجهون قريباً غضب العدالة الأمريكية الكامل على الأراضي الأمريكية وفي المحاكم الأمريكية"، لكنها لم تذكر التهم الموجهة لزوجته.

وأضافت: "أتوجه بجزيل الشكر إلى قواتنا الشجاعة التي نفذت المهمة المذهلة والناجحة للغاية للقبض على هذين الشخصين في تجارة المخدرات الدولية".