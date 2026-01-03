ترامب أعطى الضوء الأخضر قبل عدة أيام للقبض على رئيس فنزويلا

كشفت سي إن إن في تقرير لها، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى الضوء الأخضر قبل عد أيام للقبض على نيكولاس مادورو، وتن تنفيذ المهمة من قبل قوة دلتا التابعة للجيش ، وفقا لشخص مطلع على الأمر.

و أضاف التقرير أنه تم تتبع موقعه من قبل وكالة المخابرات المركزية، التي كان ترامب قد منحها الإذن للقيام بنشاط سري داخل فنزويلا قبل بضعة أشهر.والجير بالذكر أنه ألقي القبض على مادورو تمهيدا لمحاكمته في الولايات المتحدة، وبحسب المصادر لم يتضح مكان وجوده بالتحديد صباح يوم السبت.

وفي وقت سابق، قالت إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب لسنوات إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مجرم، وسعت إلى ملاحقته عبر النظام القضائي في الولايات المتحدة.



وفي عام 2020، خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، وُجهت إلى مادورو تهم في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، شملت الإرهاب المرتبط بالمخدرات والتآمر لاستيراد الكوكايين، وتهم جنائية أخرى ذات صلة.

مكافأة 50 مليون دولار



وعرضت إدارة ترامب آنذاك مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل القبض على الزعيم الفنزويلي، ورُفعت المكافأة إلى 25 مليون دولار في الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس جو بايدن، في أوائل يناير 2025.

ثم ارتفعت إلى 50 مليون دولار في أغسطس 2025، بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، وتصنيفه «كارتيل دي لوس سوليس» منظمة إرهابية أجنبية.

وتؤكد الإدارة الأمريكية أن مادورو هو زعيم هذه الجماعة، التي تصفها بأنها منظمة إجرامية.



نظام مادورو مافيا



وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مؤتمر صحفي الشهر الماضي “هذا الادعاء بأن نظام مادورو مافيا ومنظمة إرهابية مرتبطة بالمخدرات لا يستند إلى حديث سياسي أو تكهنات، بل إلى أدلة قُدمت إلى هيئة محلفين كبرى في المنطقة الجنوبية من نيويورك أصدرت على أساسها لائحة اتهام"

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت مبكر من صباح السبت إن مادورو تم القبض عليه «بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية»، متعهدا بالكشف عن مزيد من التفاصيل لاحقا.



