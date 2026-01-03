نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي: فنزويلا لم تكن تشكل أي تهديد لواشنطن

قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي إن فنزويلا لم تكن تشكل أي تهديد لواشنطن، وذلك بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وأضاف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي أن الإجراءات المتخذة ضد كاراكاس غير مبررة، مشيرا إلى أن الهجوم على فنزويلا انتهاك للقانون الدولي.

وأعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، اليوم السبت، رفضه أي عمل عسكري أحادي الجانب من شأنه أن يفاقم الوضع أو يعرض السكان المدنيين للخطر، في إشارة إلى الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا.

اجتماع فوري للأمم المتحدة

ودعا الرئيس الكولومبي الأمم المتحدة إلى "اجتماع فوري" بعد سماع دوي انفجارات في العاصمة الفنزويلية كاراكاس