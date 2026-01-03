عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي: نحذر من أي تدخل عسكري في فنزويلا

قال عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي: “إننا نحذر من أي تدخل عسكري في فنزويلا”.

وأوضح أن الولايات المتحدة ليس لديها مصالح وطنية حيوية في فنزويلا تبرر الحرب.

جاء ذلك خلال خبر عاجل أذاعته فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، اليوم السبت، رفضه أي عمل عسكري أحادي الجانب من شأنه أن يفاقم الوضع أو يعرض السكان المدنيين للخطر، في إشارة إلى الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا.

اجتماع فوري للأمم المتحدة

ودعا الرئيس الكولومبي الأمم المتحدة إلى "اجتماع فوري" بعد سماع دوي انفجارات في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.