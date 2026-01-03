قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لكل مراحل التعليم.. موعد إجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس والجامعات
وزارة الأوقاف تعلن موعد اختبار صرف بدل التميز العلمي 2026
مقترح برلماني بإدراج فاقدي العين الواحدة والفشل الكلوي والجلدي الفقاعي ضمن ذوي الإعاقة
بالأسماء.. مدبولي يسلم وحدات سكنية لأهالي الطود بالأقصر
الرئيس البيلاروسي يدين بشدة الهجوم الأمريكي على فنزويلا
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الأقباط الأدفنتست بعيد الميلاد
مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!
الشيخ مهنا ربيع يوجّه رسالة شكر للداعمين بعد خروجه من دولة التلاوة
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا: الولايات المتحدة لم تحقق كل أهدافها
روسيا تستهجن الضربات الأمريكية وتطالب بحق فنزويلا في تقرير المصير
أيوب الكعبي نموذج لقوة الإصرار .. صنع نفسه بيديه وتحول من نجار إلى هداف أفريقيا وأوروبا
بعد ترشحه لرئاسة الوفد.. عيد هيكل لـ"صدى البلد": أسعى لإعادة الحزب لسابق عهده
أخبار العالم

ترينيداد وتوباجو: لم نشارك في الهجوم الأمريكي على فنزويلا

الهجوم الأمريكي على فنزويلا
الهجوم الأمريكي على فنزويلا
قسم الخارجي

أكدت وزارة خارجية ترينيداد وتوباجو أن الدولة الكاريبية لم تشارك في العمليات العسكرية الأمريكية التي استهدفت فنزويلا المجاورة يوم السبت.

وجاء في بيان للوزارة: "تواصل ترينيداد وتوباجو الحفاظ على علاقات سلمية مع شعب فنزويلا".

كانت ترينيداد وتوباجو تقدم الدعم للجيش الأمريكي خلال حملته ضد تهريب المخدرات في منطقة الكاريبي.

وفي الأسابيع الأخيرة، سمحت ترينيداد وتوباجو لسفينة حربية أمريكية بالرسو على شواطئها، واستضافت تدريبات مشتركة مع القوات الأمريكية، ومنحت طائرات عسكرية أمريكية تصريحًا بالمرور عبر مطاراتها، وسمحت للقوات الأمريكية بتركيب نظام رادار على أراضيها.

وأكدت الدولة أن هذه الخطوات تأتي في إطار التزاماتها بالتعاون مع الولايات المتحدة في مجال الأمن الإقليمي.

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان جيل بينتو، أن بلاده طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي ردًا على الهجوم الأمريكي على البلاد.

وقال عبر تطبيق تيليجرام، مرفقًا نص الرسالة الموجهة إلى الأمم المتحدة: "لن ينتصر أي هجوم جبان على قوة هذا الشعب، الذي سيخرج منتصرًا".

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم السبت، بأن كاركاس شهدت تحليق طائرات هليكوبتر إلى جانب مغادرة عشرات المركبات والأشخاص جنوب العاصمة الفنزويلية، تزامنا مع تصاعد الدخان جراء الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا.

ترينيداد وتوباجو الهجوم الأمريكي على فنزويلا وزارة خارجية ترينيداد وتوباجو العمليات العسكرية الأمريكية منطقة الكاريبي تهريب المخدرات

