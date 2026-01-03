بعد اعتقال مادورو.. رسالة غامضة من زعيم المعارضة الإسرائيلية لإيران

وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رسالة إلى إيران بعد الأحداث الساخنة التي شهدتها فنزويلا باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، ونقلهما إلى خارج البلاد.

رسالة لابيد لإيران

وكتب يائير لابيد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "على النظام الإيراني أن يراقب بعناية ما يجري في فنزويلا".

اعتقال مادورو وزوجته

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، خلال الهجوم الذي شنته القوات الأمريكية على العاصمة كاراكاس وعدد من المناطق الأخرى تسببت في انفجارات وحرائق دون الكشف عن وقوع قتلى أو مصابين من الجانبين.

وأكد ترامب، أن مادورو وزوجته نقلا خارج فنزويلا، في الوقت الذي نددت به عدد من الدول بالهجوم الأمريكي، على رأسها كولومبيا وكوبا وروسيا.