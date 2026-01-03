قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد شهر العسل .. هل تتم تسوية أزمة بنتايج مع الزمالك؟
ستارمر: أعتزم التحدث مع الرئيس ترامب والحلفاء بشأن ما حدث في فنزويلا
توترات واشنطن وكاراكاس تدعم الذهب رغم خسائر أسبوعية عالمية
كولومبيا: واشنطن لم تُخطرنا مسبقا بعمليتها في فنزويلا ونعزز وجودنا الحدودي
قبل مواجهة الفراعنة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب بنين
رئيس الوزراء يتفقد محطة رفع صرف صحي الرياينة بمركز أرمنت بالأقصر
خريطة الاصابات فى الأهلي .. أزمة كبرى قبل موقعة أفريقيا .. ومفاجأة غير سارة بسبب مدافع الفريق
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 يناير 2026
القاهرة الإخبارية: روسيا من أوائل الدول التي أعلنت موقفًا من تطورات فنزويلا
المدعي العام الفنزويلي يطالب بإثبات أن الرئيس مادورو وزوجته على قيد الحياة
المرشد الإيراني ينتقد تهديد ترامب بالتدخل لمساعدة المتظاهرين إذا تعرضوا لإطلاق النار
بعد عملية الاعتقال.. وزيرة العدل الأمريكية تكشف مصير مادورو وزوجته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد اعتقال مادورو.. رسالة غامضة من زعيم المعارضة الإسرائيلية لإيران

يائير لابيد
يائير لابيد
ناصر السيد

وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رسالة إلى إيران بعد الأحداث الساخنة التي شهدتها فنزويلا باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، ونقلهما إلى خارج البلاد. 

رسالة لابيد لإيران

وكتب يائير لابيد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "على النظام الإيراني أن يراقب بعناية ما يجري في فنزويلا".

اعتقال مادورو وزوجته

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، خلال الهجوم الذي شنته القوات الأمريكية على العاصمة كاراكاس وعدد من المناطق الأخرى تسببت في انفجارات وحرائق دون الكشف عن وقوع قتلى أو مصابين من الجانبين.

وأكد ترامب، أن مادورو وزوجته نقلا خارج فنزويلا، في الوقت الذي نددت به عدد من الدول بالهجوم الأمريكي، على رأسها كولومبيا وكوبا وروسيا.

يائير لابيد النظام الإيراني فنزويلا زعيم المعارضة الإسرائيلية مادورو وزوجته اعتقال مادورو وزوجته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

الذهب

سعر الذهب اليوم 3-1-2026

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لإحالة محفظ قرآن للمحاكمة بتهمة التعدي على صغيرة في المحلة

شاهد عيان يكشف تفاصيل الساعات الحرجة في واقعة السباح جون ماجد

إهمال داخل حمام السباحة | شاهد عيان يكشف تفاصيل الساعات الحرجة في واقعة السباح جون ماجد

انتخابات مجلس النواب

أطول انتخابات.. بدء جولة الإعادة للانتخابات البرلمانيين بعدد من المحافظات|تفاصيل

بالصور

اكتشاف علاقة بين أدوية الكوليسترول والأورام

كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام

أدوية لا ينبغي تناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية

فيديو

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد