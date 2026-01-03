بريطانيا تنفي المشاركة في العملية العسكرية على فنزويلا

أفاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن بلاده لم تشارك بأي شكل في العملية العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة على فنزويلا.



قال ستارمر: "المملكة المتحدة ليست طرفا في الضربات الأمريكية على فنزويلا".

مناقشة الأحداث مع "ترامب"

وأضاف أنه حتى الآن لم يناقش هذه الأحداث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه أعرب عن نيته القيام بذلك، قائلا: "أرغب في مناقشة الأمر مع الرئيس ومع حلفائنا".

وأوضح ستارمر أنه ينتظر توضيح جميع الوقائع، فيما يخص اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قبل إصدار أحكام نهائية، مؤكدا التزام بلاده بالقانون الدولي: "كما تعلمون، أنا دائما أقول وأؤمن بأننا يجب أن نحترم القانون الدولي".

كما أشار ستارمر إلى وجود نحو 500 بريطاني يقيمون في فنزويلا، وأكد أن الحكومة البريطانية على اتصال مستمر مع سفارتها في كاراكاس لمتابعة الوضع وضمان سلامة مواطنيها.

العدوان الأمريكي على فنزويلا

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، تنفيذ عملية عسكرية مفاجئة في فنزويلا، أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهم خارج البلاد.

ووصف ترامب العملية بأنها ضربة اعتقال منسقة بين القوات الأمريكية وجهات إنفاذ القانون الأمريكية، بما فيها إدارة مكافحة المخدرات، مشيرًا إلى أن مادورو كان مطلوبًا قضائيًا بتهم تتعلق بـ”الإرهاب المرتبط بالمخدرات”.

من جانبها، أعلنت حكومة مادورو حالة الطوارئ الوطنية بعد الهجمات التي استهدفت منشآت مدنية وعسكرية في العاصمة كاراكاس وولايات ميرندا، أراجوا ولا غويارا.

ورفضت الحكومة الفنزويلية وصف واشنطن للعمليات بأنها مكافحة مخدرات واعتبرتها عدوانًا عسكريًا صريحًا.

كما جاءت الهجمات بعد أشهر من التوترات مع واشنطن بسبب اتهامات تهريب المخدرات التي ينفيها مادورو.