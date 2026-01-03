نٌقل جوا إلى نيويورك.. مصادر تكشف مكان مادورو.. وترامب يوضح التفاصيل للكونجرس

كشفت شبكة إيه بي سي الأمريكية وفق مصادر أن الرئيس الفنزويلي مادورو نقل جوُا إلى نيويورك.

فيما قالت وزيرة العدل الأمريكية: “توجيه اتهامات لمادورو وزوجته بالدائرة الجنوبية لنيويورك.. ووجهت لمادورو تهم التآمر في مجال الإرهاب المرتبط بالمخدرات وحيازة رشاشات وأسلحة تدميرية والتآمر ضدنا”.

وأكدت: مادورو وزوجته سيواجهان قريبا كامل قوة العدالة الأمريكية على أراضينا وفي محاكمنا.



فيما ذكرت سي إن إن عن مصدر مطلع: "إدارة ترمب بدأت إخطار قيادة الكونجرس واللجان الرئيسية بعملية اعتقال مادورو بعد وقوعها وأن مبرر اعتقال مادورو القانوني كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وذكرت صحيفة واشنطن بوست عن مصدر: التهديد الذي تشكله حكومة مادورو على أمريكا كان مبررا آخر قدمته إدارة ترمب للكونجرس.