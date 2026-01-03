ترامب: مادورو وزوجته سيصلان إلى نيويورك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "سيأتي مادورو وزوجته إلى نيويورك"، وكان المدعي العام الأمريكي قد صرح في وقت سابق بأن الرئيس الفنزويلي، الذي أُلقي القبض عليه في العملية الأمريكية، وأنه سيُحاكم في نيويورك.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم الذي نفذته القوات الأمريكية في فنزويلا أسفر عن إصابة عدد من الجنود، دون وقوع أي وفيات، وأوضح ترامب، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» أُجريت عقب العملية، أن الهجوم جرى متابعته من غرفة العمليات، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين العسكريين، بينهم جنرالات، وباستخدام مروحيات متعددة وطائرات مقاتلة.

وأضاف ترامب أن القوات الأمريكية اقتحمت مواقع شديدة التحصين يصعب الوصول إليها، واصفا ما جرى بأنه عملية غير مسبوقة بالنسبة له، قائلاً: «لم أشاهد شيئا كهذا في حياتي من قبل، لقد كان أمرا مذهلا».

وفي وقت سابق، أفادت قناة CBS News الأمريكية بأن الولايات المتحدة كانت تخطط لتنفيذ هجومها العسكري على فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو خلال الأيام التي أعقبت عيد الميلاد، إلا أن الظروف الجوية غير الملائمة حالت دون تنفيذ العملية في حينه، ما دفع الجيش الأمريكي إلى تأجيلها أكثر من مرة إلى أن توافرت ظروف أفضل.

وفي وقت مبكر من صباح السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتقال مادورو وزوجته، ونقلهما جوا إلى خارج فنزويلا، مؤكدا تنفيذ ضربة أمريكية واسعة النطاق، تزامنت مع سماع انفجارات في العاصمة كاراكاس ومناطق أخرى من البلاد.