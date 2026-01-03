قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

كولومبيا كانت على علم بخطة اعتقال مادورو وانفجارات تهز كاراكاس بعد الضربات الأمريكية

مادورو و ترامب
مادورو و ترامب
فرناس حفظي

كشفت مصادر كولومبية لشبكة CNN أن حكومة بوغوتا كانت على علم بإمكانية تنفيذ الولايات المتحدة لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لكنها لم تتلقَ أي معلومات دقيقة عن توقيت أو تفاصيل العملية قبل تنفيذها.


وأضافت المصادر أن واشنطن لم تُخطر كولومبيا مسبقا، بل تم إعلام الكونجرس الأمريكي واللجان المعنية بعد وقوع الحدث، ما يعكس وجود توتر ونقص تنسيق بين الولايات المتحدة والحكومات الإقليمية في ظل العملية العسكرية المثيرة للجدل في فنزويلا.


وفي العاصمة كاراكاس، استيقظ السكان فجر السبت على سلسلة انفجارات قوية مع تحليق منخفض للطائرات، ما أثار حالة من الذعر في أرجاء المدينة. وأظهرت الصور المتداولة على مواقع التواصل اندلاع حرائق وأعمدة دخان كثيفة في المناطق الشرقية والجنوبية للعاصمة، بالإضافة إلى انفجارات في ولاية لا غوايرا ومدينة هيغويروتي على الساحل.


واعتبرت الحكومة الفنزويلية هذه الضربات "عدوانا عسكريا خطيرا"، مؤكدة أنها تهدد السلم الدولي واستقلال البلاد، وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أوامر بتنفيذ الضربات على المنشآت العسكرية بعد أيام من التخطيط والتمهيد للعملية.

وتأتي هذه الضربات ضمن تصعيد أمريكي مستمر في المنطقة، يشمل تعزيز الوجود العسكري البحري والجوي وفرض عقوبات على النفط، فيما تبرر واشنطن هذه الإجراءات بأنها جزء من مكافحة عناصر إرهابية ضمن الدولة الفنزويلية، بينما اعتبر مادورو هذه التحركات "قرصنة ومحاولة غير قانونية للاستيلاء على احتياطيات النفط".

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
سيارات عائلية ‏SUV
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
سوزوكى ماروتى
