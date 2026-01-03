فرنسا تنتقد اعتقال مادورو.. العملية العسكرية تتعارض مع القانون الدولي

قال وزير الخارجية الفرنسي إن العملية العسكرية التي أدت إلى القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تتعارض مع مبادئ القانون الدولي، في موقف يعكس تحفظ باريس على التطورات الأخيرة في فنزويلا.

ضرورة احترام القواعد الدولية

وأكد وزير الخارجية الفرنسي، في تصريحات بشأن الأزمة الفنزويلية، أن فرنسا تجدد تأكيدها على أن الشعب وحده، بوصفه صاحب السيادة، هو من يملك الحق في تحديد مستقبل أي دولة، مشددًا على ضرورة احترام القواعد الدولية وعدم فرض حلول بالقوة.

تصاعد ردود الفعل الدولية

يأتي الموقف الفرنسي في ظل تصاعد ردود الفعل الدولية الرافضة للتدخل العسكري، وسط دعوات متزايدة إلى الالتزام بالحلول السلمية واحترام سيادة الدول.