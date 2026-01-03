قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا
أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية ترتفع مع بداية 2026
الإليزيه: الرئيس ماكرون يتابع تطورات الأوضاع في فنزويلا
13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد
دار الإفتاء: "فتوى برو" يجيب عن 2475 سؤالا بالإنجليزية والفرنسية
منتخب السودان يباغت السنغال بهدف مبكر فى أمم إفريقيا
فوكس نيوز: مادورو يمثل أمام محكمة فيدرالية في نيويورك الاثنين المقبل
خلال أيام.. إسقاط الحصانة عن نواب 2020 غير الفائزين| اعرف الموعد النهائي
ضبط 49 شخصا لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين بـ 7 محافظات
القبض على سيدة تجمع بطاقات المواطنين بأسوان
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بالأقصر
بعد قليل.. كلمة للرئيس الأمريكي ترامب بشأن عملية اعتقال مادورو
حصن منيع.. ترامب: تابعت عملية القبض على مادورو عبر شاشة التلفزيون

محمود عبد القادر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، إنه تابع عملية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عبر شاشة التلفزيون، معتبرًا أن توقيت العملية كان “مثاليًا”، ومشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن أي شخص قتل أثناء تنفيذها.

وأوضح ترامب أن مادورو كان يتحصن داخل “حصن منيع” خلال عملية الاعتقال، مؤكدًا أن القوات كانت مجهزة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة. 

وأضاف أن مادورو نقل لاحقًا إلى سفينة، على أن يتم نقله إلى نيويورك.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة “لا يمكنها المخاطرة بالسماح لشخص آخر بتولي زمام الأمور من حيث توقف سلفه في فنزويلا”، مشددًا على أن واشنطن منخرطة حاليًا في اتخاذ قرار بشأن القيادة الفنزويلية المقبلة والخطوة التالية في هذا الملف.

وفي السياق ذاته، قال ترامب إن بلاده ستكون “منخرطة بقوة” في قطاع النفط الفنزويلي، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ بعلاقات جيدة مع الصين، وبكين لن تواجه مشكلة مع العملية في فنزويلا، لأنها ستحصل على النفط.

وكشف ترامب أنه تحدث مع مادورو قبل أسبوع، مطالبًا إياه بالاستسلام، مضيفًا: “لكن في النهاية كان علينا القيام بشيء ما”. 

واعتبر أن العملية التي استهدفت مادورو “تبث رسائل واضحة”، محذرًا من أن الموالين له “سيواجهون مستقبلًا سيئًا” إذا استمروا في دعمه.

وفي ملف آخر، ربط ترامب موقفه من فنزويلا بمكافحة المخدرات، قائلًا إن الولايات المتحدة تفقد 300 ألف شخص سنويًا بسبب المخدرات، مؤكدًا أنها “لن تسمح باستمرار ذلك مع أي دولة”.

وأشار إلى أن واشنطن تنظر في إمكانية أن تقود زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو المرحلة المقبلة في فنزويلا، لافتًا إلى وجود نائبة للرئيس حاليًا.

