أوكرانيا: شعب فنزويلا يستحق حياة طبيعية وكرامة إنسانية

انضمت أوكرانيا إلى قائمة الدول التي علقت على تطورات الأوضاع في فنزويلا، وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إن الشعب الفنزويلي يجب أن تتاح له فرصة لحياة طبيعية، يسودها الأمن والازدهار والكرامة الإنسانية».

وأوضح سيبيها، في منشور عبر منصة إكس، أن بلاده لم تعترف بشرعية نيكولاس مادورو، على خلفية ما وصفه بـ«الانتخابات المزورة وأعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين».

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني: «شكرًا لكل من يساعدون على حماية الحياة حول العالم »، في إشارة إلى دعم بلاده لأي تحركات ترى أنها تصب في مصلحة حماية المدنيين وحقوق الإنسان.

وتعكس تصريحات كييف موقفًا سياسيًا منسجمًا مع نهجها الداعم للتغيير السياسي في الدول التي تتهم حكوماتها بقمع الاحتجاجات، كما تأتي في سياق توترها المستمر مع حلفاء مادورو الدوليين، وعلى رأسهم روسيا وإيران.