مسؤول أمريكي سابق: مادورو أمام القضاء فور وصوله نيويورك.. واتهامات جنائية ثقيلة بانتظاره

قال توم وارك، نائب مساعد وزير الأمن الأمريكي سابقًا، إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سيواجه اتهامات جنائية بالغة الخطورة فور وصوله إلى مدينة نيويورك، مشيرًا إلى أن الاهتمام الحالي ينصب على المسار القضائي الذي ستسلكه المحاكم الأمريكية خلال الساعات الأولى من وجوده على الأراضي الأمريكية.

الاتهامات المرتقبة

وأوضح وارك، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مادورو سيمثل أمام جلسة قضائية في وقت متأخر من اليوم نفسه، لافتًا إلى أن الاتهامات المرتقبة تتعلق بتورطه، على مدار أكثر من ست سنوات، في قضايا مرتبطة بتجارة المخدرات، وفق ما تصفه السلطات الأمريكية بأدلة قوية ومتراكمة.

أخطر الاتهامات الجنائية

وأضاف أن هذه القضايا تُعد من أخطر الاتهامات الجنائية التي قد يواجهها زعيم سياسي سابق أمام القضاء الأمريكي، مؤكدًا أن واشنطن ترى في التوقيت الحالي لحظة حاسمة لمساءلة مادورو بشأن الملفات القضائية المفتوحة ضده.