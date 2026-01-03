قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يعلن إصابة عدد من القوات الأمريكية في الهجوم على فنزويلا
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا
مش بيذاكر .. عامل يسحل نجل شقيقه بدراجته النارية فى أسيوط
أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا
أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية ترتفع مع بداية 2026
الإليزيه: الرئيس ماكرون يتابع تطورات الأوضاع في فنزويلا
13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد
دار الإفتاء: "فتوى برو" يجيب عن 2475 سؤالا بالإنجليزية والفرنسية
منتخب السودان يباغت السنغال بهدف مبكر فى أمم إفريقيا
فوكس نيوز: مادورو يمثل أمام محكمة فيدرالية في نيويورك الاثنين المقبل
خلال أيام.. إسقاط الحصانة عن نواب 2020 غير الفائزين| اعرف الموعد النهائي
ضبط 49 شخصا لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين بـ 7 محافظات
أخبار العالم

فوكس نيوز: مادورو يمثل أمام محكمة فيدرالية في نيويورك الاثنين المقبل

القسم الخارجي

قالت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن مصادر أمريكية رفيعة المستوى إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس محتجزان لدى السلطات الأمريكية، وقد يمثلان أمام محكمة فيدرالية في المنطقة الجنوبية من نيويورك يوم الاثنين المقبل، دون تحديد التوقيت الدقيق للجلسة حتى الآن.

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع قوله إن “الترتيبات القضائية جارية، ومن المتوقع مثول مادورو وزوجته أمام المحكمة خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وأعلنت المدعية العامة الأمريكية باميلا بوندي عبر منصات التواصل الاجتماعي توجيه اتهامات رسمية إلى مادورو وفلوريس في نيويورك.

ووفقا لوثائق قضائية، يواجه مادورو أربع تهم قد تصل عقوبتها مجتمعة إلى السجن المؤبد، تشمل:

التآمر على الإرهاب المرتبط بالمخدرات، التآمر على استيراد الكوكايين إلى الولايات المتحدة، حيازة واستخدام أسلحة رشاشة ومتفجرات، ومصادرة الأموال والأصول المتأتية من الجرائم.

وأصدرت وزارة العدل الأمريكية لائحة الاتهام التي أعادت التأكيد على اتهامات سبق الإعلان عنها في مارس 2020 بحق مادورو وآخرين.
ويأتي هذا التطور بعد تقارير عن وقوع انفجارات في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، أعقبتها تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن الولايات المتحدة نفذت ضربات واسعة النطاق، وأسفرت عن اعتقال مادورو وترحيله مع زوجته.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الضربات الأمريكية الأولى فاجأت القوات الفنزويلية، مستهدفة منشآت عسكرية وميناءً رئيسياً وبنية تحتية لنقل الغاز، دون الإضرار بالمنشآت النفطية وفق تقييمات أولية.

من جهتها، وصفت السلطات الفنزويلية العملية بأنها “عدوان يستهدف السيطرة على موارد البلاد”، وطالبت بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي. كما أعلن وزير الخارجية إيفان خيل بينتو سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين.

نيكولاس مادورو وزوجته الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو محاكمة الرئيس الفنزويلي مثول مادورو وزوجته أمام المحكمة المدعية العامة الأمريكية

