الصين: العملية الأمريكية في فنزويلا استخدام صارخ للقوة ضد دولة ذات سيادة

أدانت الصين عبر وزارة خارجيتها، الهجوم الأمريكي على فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، ووصفت هذا الإجراء بأنه "استخدام صارخ للقوة ضد دولة ذات سيادة".

وقال المتحدث باسم الوزارة في منشور على موقع X: "نشعر بصدمة شديدة وندين بشدة هذه الأعمال الأمريكية التي تنتهك القانون الدولي وسيادة فنزويلا، وتهدد السلام والأمن في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".



وأضاف: "ندعو الولايات المتحدة إلى الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والكف عن انتهاك سيادة الدول الأخرى وأمنها"، مؤكداً رفض بكين القاطع لأي محاولات هيمنة خارجية.

في سياق آخر ، ردت وزارة الخارجية الروسية على التقارير التي أفادت برؤية نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز في روسيا، مؤكدةً أن هذه التقارير كاذبة، هذا ما نقلته وكالة الأنباء الروسية تاس.

وفي وقت سابق، أفادت أربعة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» بأن نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، تتواجد حاليا في روسيا، وفي السياق ذاته، قال ثلاثة مصادر أخرى إن رئيس البرلمان الفنزويلي، خورخي رودريغيز، موجود في العاصمة كاراكاس، إلا أنه لم يظهر علنًا منذ تنفيذ الضربة الأمريكية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يمكننا المخاطرة بالسماح لشخص آخر بتولي زمام الأمور من حيث توقف سلفه في فنزويلا.

و أضاف ترامب خلال تصريحات عبر قناة فوكس نيوز: سنكون منخرطين بشأن من يتولى زمام الأمور في فنزويلا ونقوم باتخاذ القرار حاليا.

وتابع ترامب: نتخذ قرارا الآن بشأن الخطوة التالية بالنسبة للقيادة الفنزويلية.

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: “سيأتي مادورو وزوجته إلى نيويورك”.

كان المدعي العام الأمريكي قد صرح في وقت سابق بأن الرئيس الفنزويلي، الذي أُلقي القبض عليه في العملية الأمريكية، وأنه سيُحاكم في نيويورك.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم الذي نفذته القوات الأمريكية في فنزويلا أسفر عن إصابة عدد من الجنود، دون وقوع أي وفيات.