قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا
مش بيذاكر .. عامل يسحل نجل شقيقه بدراجته النارية فى أسيوط
أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا
أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية ترتفع مع بداية 2026
الإليزيه: الرئيس ماكرون يتابع تطورات الأوضاع في فنزويلا
13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد
دار الإفتاء: "فتوى برو" يجيب عن 2475 سؤالا بالإنجليزية والفرنسية
منتخب السودان يباغت السنغال بهدف مبكر فى أمم إفريقيا
فوكس نيوز: مادورو يمثل أمام محكمة فيدرالية في نيويورك الاثنين المقبل
خلال أيام.. إسقاط الحصانة عن نواب 2020 غير الفائزين| اعرف الموعد النهائي
ضبط 49 شخصا لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين بـ 7 محافظات
القبض على سيدة تجمع بطاقات المواطنين بأسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين: العملية الأمريكية في فنزويلا استخدام صارخ للقوة ضد دولة ذات سيادة

علم الصين
علم الصين
فرناس حفظي

أدانت الصين عبر وزارة خارجيتها، الهجوم الأمريكي على فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، ووصفت هذا الإجراء بأنه "استخدام صارخ للقوة ضد دولة ذات سيادة".

وقال المتحدث باسم الوزارة في منشور على موقع X: "نشعر بصدمة شديدة وندين بشدة هذه الأعمال الأمريكية التي تنتهك القانون الدولي وسيادة فنزويلا، وتهدد السلام والأمن في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".


وأضاف: "ندعو الولايات المتحدة إلى الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والكف عن انتهاك سيادة الدول الأخرى وأمنها"، مؤكداً رفض بكين القاطع لأي محاولات هيمنة خارجية.

في سياق آخر ، ردت وزارة الخارجية الروسية على التقارير التي أفادت برؤية نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز في روسيا، مؤكدةً أن هذه التقارير كاذبة، هذا ما نقلته وكالة الأنباء الروسية تاس.

وفي وقت سابق، أفادت أربعة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» بأن نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، تتواجد حاليا في روسيا، وفي السياق ذاته، قال ثلاثة مصادر أخرى إن رئيس البرلمان الفنزويلي، خورخي رودريغيز، موجود في العاصمة كاراكاس، إلا أنه لم يظهر علنًا منذ تنفيذ الضربة الأمريكية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،  لا يمكننا المخاطرة بالسماح لشخص آخر بتولي زمام الأمور من حيث توقف سلفه في فنزويلا.

و أضاف ترامب خلال تصريحات عبر قناة فوكس نيوز: سنكون منخرطين بشأن من يتولى زمام الأمور في فنزويلا ونقوم باتخاذ القرار حاليا.

وتابع ترامب: نتخذ قرارا الآن بشأن الخطوة التالية بالنسبة للقيادة الفنزويلية.

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: “سيأتي مادورو وزوجته إلى نيويورك”.

كان المدعي العام الأمريكي قد صرح في وقت سابق بأن الرئيس الفنزويلي، الذي أُلقي القبض عليه في العملية الأمريكية، وأنه سيُحاكم في نيويورك.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم الذي نفذته القوات الأمريكية في فنزويلا أسفر عن إصابة عدد من الجنود، دون وقوع أي وفيات.

الهجوم الأمريكي فنزويلا الصين الرئيس نيكولاس مادورو القانون الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات يتفقد أجنحة معرض الرواد السنوى لهواة جمع الطوابع 2026

إقالة أيمن جاب الله مدير قناة الجزيرة مباشر وعضو الجماعة الإرهابية

اتهامات مشينة وصراعات داخلية.. إقالة أيمن جاب الله مدير قناة الجزيرة مباشر وعضو الجماعة الإرهابية

البابا تواضروس ونيافة الأنبا رافائيل

البابا تواضروس يستقبل عددًا من الأساقفة للتهنئة بالعام الجديد وعيد الميلاد | صور

بالصور

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي.. وصفة صحية وشهية

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي

موديل 2008 ‏.. سعر ومواصفات ‏سيارة بـ 100 ألف جنيه

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

فيديو

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد